Jennifer Lopez sfoggia un cappotto firmato Max Mara, super elegante in uno dei colori Pantone chiave dell’inverno. Si chiama polvere d’azzurro ed è una sfumatura perfetta da indossare per la stagione Autunno/Inverno 2020.

Must have

“Siamo pieni di ideali su ciò che è perfetto e su ciò che è bello e su ciò che è elegante, ma ciò che è più accattivante è che io sono ciò che nessun altro è.” Jennifer Lopez

Il cappotto azzurro Manuela di Max Mara, diventa un vero e proprio must have per il nostro guardaroba, a indossarlo perfettamente è niente meno che la pop star Jennifer Lopez, che decide di abbinarlo con: jeans straight anni ’90 e un paio di anfibi dello stesso colore del cappotto. Questo modello, è perfetto da indossare sia per un look da giorno, che per un look da sera, come fa la pop star.

Manuela coat

Nella Wishlist invernale un modello regna sovrano: il maxi cappotto, meglio se oversize e lungo fino alle caviglie. Parliamo del cappotto “Manuela” di Max Mara, indossato da Jennifer Lopez in lana, cashmere e tweed dal tocco elegante si alternano anche delle creazioni in pelliccia ecologica e teddy bear coat dal sapore più contemporaneo. Le donne longilinee possono optare su cappotti più ampi e dritti e privi di inserti, mentre per chi ha più forme è consigliato cercare dei modelli che abbiano dei dettagli in grado di sottolineare i punti forza come il décolleté.