I migliori look di Jennifer Lopez hanno rotto Internet ed Instagram molto prima che si usasse farlo. Ebbene sì, ci stiamo proprio riferendo a Jennifer Aniston ed alla sua avventura con Instagram di qualche settimana fa, clicca qui per capire il riferimento! Abbiamo appena scoperto cos’hanno in comune le due Jennifer, ma cosa avranno in comune, invece, la nostra amata J. Lo e Halloween, la festa più paurosa dell’anno?!

J. Lo e Halloween: cos’hanno in comune?

Pensaci, stiamo ancora parlando di quel momento meraviglioso e soprattutto memorabile quando la dea Jennifer Lopez era fasciata in un Versace di tutto rispetto. E non per dire, ma la sua acconciatura dei VMA del 2000 continua ad ispirare i costumi di Halloween quasi 20 anni dopo. Mica pizza e fichi, direbbe mia nonna. Ora possiamo aggiungere il suo ultimo sfavillante e clamoroso look per capelli al suo personalissimo elenco delle acconciature più iconiche. Jennifer Lopez ha partecipato ai Governor Awards con un’acconciatura intrecciata architettonica che appare quasi come un’impalcatura se proprio vogliamo descriverla con precisione. Questa acconciatura della Lopez, ha decisamente portato la discussione sulle chiome ad un’altezza decisamente notevole, e assolutamente non raggiungibile da tutti noi poveri comuni mortali.

Il look, che è stato creato dall’artista Danielle Priano, presenta i capelli lisci e una treccia importante. La treccia in questione si snoda come un serpente attorno alla base dello chignon e poi giù in caduta libera sul lato sinistro della testa. Jennifer Lopez ha abbinato il suo hair look ad uno scintillante trucco sugli occhi, dorato e bronzo, lasciando invece le labbra nude e lucidissime. Anche la sua manicure era impeccabile, un colore di smalto beige spazzato su unghie corte con punte arrotondate. Perfettamente in linea con le tendenze di stagione–> Smalti Autunno 2019: tutte le tinte più belle da sfoggiare adesso. Insomma, ogni elemento del look della nostra Jennifer Lopez è sorprendente. Metti insieme a tutto ciò una semplicissima pochette, uniscici lo sguardo di J. Lo, radioso come sempre, ed ecco che otterrai una miscela più che perfetta!