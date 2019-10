A marzo era arrivata la proposta su una spiaggia caraibica, Alex Rodriguez aveva consegnato a Jennifer Lopez un anello da quattro milioni e mezzo di dollari. Per ufficializzare il tutto con amici e parenti, la coppia ha deciso di festeggiare il fidanzamento, il 27 settembre, durante un sontuoso ricevimento a Bel Air, esclusivo quartiere di Los Angeles.

Luxury party

«È stato bellissimo celebrare con la mia famiglia e gli amici ieri sera» Alex Rodriguez

Si avvicinano sempre di più le nozze tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: la cantante 50 enne e l’atleta 44enne si sono uniti ad amici intimi e parenti per celebrare la loro festa di fidanzamento a Los Angeles. Jennifer per l’occasione, ha indossato un abito bianco monospalla firmato Solace London, mentre il suo futuro marito un elegante abito bianco e nero. Il party si è svolto nella casa della cantante Carole Bayer Sager a Bel Air. Tra gli ospiti del party, i figli della cantante, i gemelli Emme e Maximilian (11 anni) che Jennifer ha avuto dall’ex Marc Anthony, e le due figlie di lui, Ella Alexander, 11 anni, e Natasha Alexander, 14 anni, che Rodriguez ha avuto con con l’ex moglie Cynthia Scurtis. E tra i volti noti, anche Ryan Seacrest, Benny Medina e Leah Remini.

Effetto wow

Un salone decorato con fiori bianchi e illuminato da scintillanti candele e soffuse luci viola, una location da sogno, dove si è svolto il party ufficiale di fidanzamento di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Ad attirare l’attenzione dei presenti come sempre è stata la pop star che per l’occasione ha sfoggiato un make up sensuale con il focus sugli occhi: in primo piano nel trucco della cantante ci sono gli occhi, a cui sceglie di applicare ciglia XXL per intensificare lo sguardo.