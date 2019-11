Jennifer Lopez capelli 2019: il suo nuovo taglio è tutt’altro che invernale

Ogni anno, il cambio di giorni miti e languidi con le lunghe notti e i venti frizzanti, suscita un bisogno ancestrale di cambiamento. Oltre che nei capi d’abbigliamento, nel make-up e nella beauty routine, questo cambiamento si sente di doverlo attuare anche per quanto riguarda la nostra chioma. Il bruno, in tutte le sue sfumature e sfaccettature, abbonda, così come le labbra cremisi, e le spolverate di fard luminosi, iridescenti, per guance ancora più fredde e baciate dal gelo. Insomma, tutto sembra essere in fermento e progettato per resistere a qualsiasi tempesta. Anche se Jennifer Lopez non sembra essere d’accordo. Riuscirà a fare cambiare idea a tutti?!

Il tocco estivo della Lopez

Ma ecco che un crepitio ribelle scintilla all’orizzonte, è un uccello? È un aereo? Ma no, è la bellissima e ormai 50enne Jennifer Lopez che, come sempre, ha il piacere di sovvertire tutte le stagionali aspettative di bellezza. La scorsa settimana, il blasonato parrucchiere delle star Chris Appleton, ha condiviso sui social una foto davvero succulenta della regina della musica pop. Chris ha postato sul proprio account di Instagram l’ultimo taglio di capelli di J Lo. Curiosi?! Fate bene, perché è un taglio per niente scontato. J.Lo si è lasciata immortalare con dei capelli bruni e scalati sulle spalle, attraversati da riflessi biondo-baby con degli accenti color sabbia. Non siamo certi di quanto l’inverno stia effettivamente arrivando anche per la cantante americana, ma d’altronde si sa che hai piani alti tutto può succedere. Non solo i capelli, ma anche le nuance del trucco hanno un richiamo a temperature più miti di quelle che ci prepariamo ad affrontare. Una sfumature di bronzo matchata a palpebre color rame, ciglia che lunghe fino al cielo e labbra creamy-glossy tra rosa e nude. Ma la combinazione accattivante tra il taglio scalato della Lopez e il suo dolcevita da arrampicata ci ha assicurato che le note estive avranno il loro posto anche con una previsione di neve. Chi dice che devi scegliere?