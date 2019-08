La cantante Jennifer Lopez dice addio alla chioma stile Raperonzolo, per abbracciare uno stile tutto nuovo. Anche lei, come molte altre celebrità si rifugia in un long bob molto sofisticato. È arrivato il momento di darci un taglio, se vogliamo essere al passo con le tendenze capelli 2019.

Long bob

Se fino a qualche giorno fa al suo mega party di compleanno, Jennifer Lopez, aveva dei capelli lunghissimi grazie alle extension, oggi sfoggia un caschetto sofisticato che sicuramente diventerà un must have nel prossimo autunno. La cantante ha detto addio ai capelli extra long ed è passata a un caschetto corto, netto e sbarazzino, perfetto per rinfrescare la sua immagine. Il long bob della pop star arriva alle spalle, è super raffinato ed è stato illuminato da alcuni riflessi biondo miele. Il taglio medio è un genere che sta bene a tutte: lisce, ricce, donne con capelli fini, grossi, con visi lunghi, a triangolo o a forma cuore. Certo, ci sono delle precisazioni da fare e delle accortezze da seguire per i diversi tipi di volto e di capello, ma in linea generale il lob è un taglio con cui si va sul sicuro, se decidiamo di fare un cambio look per la prossima stagione.

Chris Appleton

L’hairstylist che ha realizzato questo fantastico long bob per Jennifer Lopez è Chris Appleton. Chris Appleton è uno dei fautori internazionali del glass hair, trend che spopola fra le dive e non solo. Bravo, bello, ricco e super amato dalle celebrità. Kim Kardashian, J.LO, Ariana Grande, Rita Ora, Katy Perry sono solo alcune delle celebrità che segue. Da quando nel 2016 durante la fashion week parigina la Kardashian ha sfoggiato un liscio impeccabile eseguito da lui, Chris Appleton è stato catapultato nell’Olimpo dei parrucchieri dello star system.