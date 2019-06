Jennifer Lopez e la perfezione, una combo strutturata e ben collaudata. Difficile che sia fuori posto, fuori moda, fuori controllo. I suoi look sono centrati, studiati ma mai scontati. E quel corpo, gambe toniche, un lato b da manuale che ha sdoganato le curvy ancora quando il termine non era così inflazionato e Rihanna non ne era ancora portavoce assoluta.

Jennifer Lopez 48 anni e 30 anni di carriera, altrettanti da fashion icon. Ma Jennifer Lopez è umana? Perché, ammettiamolo, tutto farebbe pensare al contrario. E siccome anche la perfezione alla lunga annoia, e Jlo lo sa, eccola protagonista di un episodio che ha subito attirato gli sguardi dei più.

La diva è arrivata in un bellissimo abito rosa salmone di Gucci per assistere a una cerimonia a scuola in cui i suoi figli e quelle di Alex Rodriguez ritiravano i diplomi. La gonna a portafoglio ha iniziato ad aprirsi svelando le toniche gambe scolpite della star 49enne, con tanto di décolletée dal tacco altissimo, e anche la calza contenitiva.

Jennifer ha prontamente rimediato tenendo chiuso il lembo della gonna ma ormai il danno era fatto. In pratica, anche la stratosferica Jennifer Lopez indossa gli Spanx e la prova costume ci fa meno paura.

Perché non c’è nulla da nascondere. Che tutte le star di Hollywood e dintorni siano fan di Spanx e similari è risaputo. Che per essere sempre perfette e senza un filo di pancia sui red carpet e in tv, l’intimo modellante è una garanzia. Una guaina che strizza, stringe, nasconde, sostiene di cui nessuno può fare a meno, la sua creatrice Sara Blakely è tra i miliardari più giovani del mondo e ci sarà un perché.

