Jennifer Lopez lancia una nuova fragranza per donne potenti

Jennifer Lopez ha lavorato su una nuova fragranza. La cantante, attrice e icona della moda ha annunciato il lancio di “Promise”, il 25 ° profumo nel suo impero della fragranza, riferisce WWD. Il profumo, che viene venduto online su Ulta Beauty e nei negozi, è descritto come “l’essenza di una donna poliedrica e potente”. Presenta le note di testa di mandarino italiano, bacche rosa e pisello di nashi, un inframezzo di iris, gelsomino sambac e caprifoglio rugiadoso, una base ambrata legnosa e cristallizzata.

Jennifer Lopez e il suo impero

La superstar ormai 50enne, è andata su Instagram per condividere la notizia del lancio con i suoi 101 milioni di follower, pubblicando immagini del lancio ufficiale. Ciò insieme al messaggio: «Oggi è stato speciale SOOOO !!!». Ha anche offerto ai fan un assaggio delle immagini della campagna ufficiale , che la vede posare in un vestito metallico e attillato. «Lavorare con la forza di Jennifer Lopez per creare qualcosa di veramente unico nella categoria è stato stimolante». Ha detto Parag Vidyarthi, amministratore delegato del titolare della licenza per le fragranze di Lopez, Designer Parfums. «In qualità di partner visionario e creativo per eccellenza, Jennifer è stata risoluta nella sua ricerca. Per garantire che Promise offra la potente esperienza di fragranza emotiva che le donne cercano».

Dal 2002, Jennifer Lopez ha creato un’importante attività nel campo delle fragranze, inclusi pilastri popolari come “Glow” e “Live”. È un attore chiave nel settore delle fragranze di celebrità, che ha recentemente visto una rinascita con l’aggiunta di profumi di star come Kim Kardashian, Ariana Grande e l’attrice Michelle Pfeiffer. Proprio lei che non indossava il profumo da 10 anni. Tuttavia, la competenza del settore della bellezza della Lopez non si limita al profumo. L’anno scorso ha lanciato una collaborazione di make up in 70 pezzi con Inglot, che comprendeva mascara, rossetti, ciglia finte, fard, ombretto e bronzer. La notizia arriva in un momento frenetico per Jennifer Lopez, che è stata anche annunciato come una degli ospiti principali per l’intervallo del Super Bowl 2020.