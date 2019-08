Jennifer Lopez ha gli addominali scolpiti nella roccia

La pop star Jennifer Lopez (@jlo) è uscita ieri a Miami dei leggings super skinny che si avviluppavano alla pelle, il tutto abbinato ad un top sportivo. Questo outfit ha attirato gli occhi sui suoi addominali e sulle sue braccia; lungo il collo, un’elegante coda di cavallo (guarda quanti cm è lunga!!!). I cerchi dorati alle orecchie e degli occhiali da sole aviators hanno poi dimostrato che andare in palestra può, in effetti, essere uno sforzo glamour.

Jennifer Lopez: tante ore di sonno, dieta e disciplina

Durante la proiezione di un film d’azione in cui il protagonista mostra fieramente i propri addominali tutti i maschietti in sala si saranno chiesti almeno una volta nella vita come faccia ad averceli così scolpiti. Parallelamente tutte le donne in sala saranno rimaste a bocca aperta alla vista delle braccia toniche e muscolose di Jennifer Lopez e avranno pensato: «Ma come farà??». La risposta, pubblicata dal settimanale Men’s Health è una sola e concisa nella sua semplicità: disciplina. A raccontare i segreti delle star è Mark Twight, proprietario della catena di palestre americane Gym Jones e allenatore delle star, al punto che ha allenato i cast di almeno 300 film, tra cui Henry Cavill per il ruolo di Superman in Man of Steel. Ecco i consigli che Twight ha dato ai suoi clienti vip:

1. Dormire 10 ore a notte;

2. Seguire una dieta da 1.800 max 2.000 calorie al giorno;

3. Allenarsi quante più ore possibili al giorno (anche tre al giorno per alcune persone).

Semplice a leggere, più difficile da mettere in pratica a causa della pigrizia e delle rinunce che in pochi sono disposti a fare. Dormire 10 ore al giorno implica una riduzione delle ore trascorse davanti la tv magari guardando i propri film preferiti, trascorrere meno ore davanti al pc o seduti in auto nel traffico. Difficile scolpire i propri addominali se si ingurgitano litri di birra, chili di dolci e pizza a tutte le ore. Infine, la disciplina è l’indispensabile requisito per rispondere al punto 3.