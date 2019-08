Jennifer Lopez riporta in auge la coda alta: la sua lo è 127 cm

Questo settembre, Jennifer Lopez recita nei panni di una spogliarellista in Hustlers insieme ad altri nomi vivaci e vincenti, come Cardi B (guarda le sue incredibili unghie), Constance Wu e Lizzo. Il ruolo si adatta perfettamente alla cantante. I suoi addominali strabilianti ed il suo fisico follemente formoso e prorompente, significano che è praticamente nata per la pole dance. Cosa che fa in modo impeccabile nel trailer del film. L’hair stylist di J.Lo, Chris Appleton, ha condiviso ancora una volta un nuovo video della star mentre fa pole-dance. Questa volta le riprese hanno mostrato un’altissima coda di cavallo portata all’estremo durante l’attività fisica.

“Nomina qualcuno che faccia muovere i capelli meglio di @jlo“. Ha scritto Appleton su Instagram. Condividendo un video della Lopez che frusta la sua coda di cavallo da 127 centimetri avanti e indietro mentre oscilla attorno al palo. Mentre non è chiaro se il video sia o meno una clip del suo nuovo film, la Lopez sembra essere nel pieno del personaggio di Hustlers. La sua criniera extra-lunga e dritta, che si estende quasi fino alle ginocchia e che scorre intorno al palco. Considerando come i capelli extra-lunghi sino diventati la tendenza più sovversiva della stagione, J.Lo è chiaramente padrona di qualcosa in questa clip. Ha chiaramente fatto qualcosa di impressionante (ma non di sorprendente) mentre partecipava alla tendenza: indossava i capelli, i capelli non la indossavano.