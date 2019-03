Nonostante gli abbinamenti di J-Lo siano piuttosto raffinati e di buon gusto, certo non si può dire lo stesso del suo promesso Alex Rodriguez. Pare infatti che abbia commesso una scorrettezza nei confronti sia della sua promessa che di un’altra donna. Le notizie vogliono che abbia implorato la modella britannica Zoe Gregory, playmate di Playboy, chiedendole di avere rapporti sessuali (un threesome, in particolare) a poche settimane dalla proposta di matrimonio a J-Lo, avvenuta il 12 marzo. La super modella Zoe Gregory ha rivelato inoltre di essere stata effettivamente supplicata da Rodriguez e bombardata con sms squallidi e video spinti.

Nel giro di poche ore, A-Rod, che divorziò dalla sua prima moglie a causa delle sue relazioni extraconiugali, è stato accusato anche da un’altra ex stella del baseball, Jose Canseco, di fare il furbo anche con la sua affascinante ex moglie Jessica, 46 anni. Insomma, unpo’ quando c’è uno scandalo gli sciacalli accorrono, un po’ speriamo tutti che la Diva tra le dive J-Lo colga tutto ciò come la premonizione di come potrebbero andare le cose in futuro tra lei ed il suo futuro consorte.

C’è un nuovo mood che attraversa la moda, uno che parla di un’estetica tranquilla e anti-trendy. Per Fall, brand come Victoria Beckham, The Row, Givenchy e Chanel hanno mostrato un’elegante sartoria ed una serie di capispalla classici che hanno cancellato la lavagna dalle stampe grafiche o dagli abbellimenti pesanti. Una celebrità che ha chiaramente il memo orientato sul discreto-chic? Jennifer Lopez. L’attrice e cantante è uscita a New York all’inizio di questa settimana con un abbinamento chic e raffinato super degno di nota per la sobrietà e la raffinatezza.

A prima vista, il suo cappotto cammello, di Max Mara, sembrava abbastanza semplice, anche se a un esame più attento il cashmere a doppia faccia e la silhouette perfettamente tagliata irradiavano il lusso. Lo ha abbinato alle décolleté Rockstud color bianco di Valentino che le conferivano un aspetto sobrio, la nota borsa Rockstud, finendo il tutto con gli orecchini a cerchio. Sebbene la superstar sia meglio conosciuta per il suo guardaroba esagerato, il suo ultimo giro in street style è la prova che le tranquille scelte di moda possono trasformarsi in alternative altrettanto valide.