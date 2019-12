“Less is more” Ludwig Mies van de Rohe

Non tutte le celebrità amano il lusso, c’è chi come Jennifer Lawrence, Robert Pattinson e Kesha si accontentano di una casa “modesta” (per i loro standard) in cui vivere. Dotate di tutti i comfort, ma ben lontane dai tipici eccessi delle star hollywoodiane.

Jennifer

Jennifer Lawrence che guadagna in media 20 milioni di dollari a film, vive in una casa acquistata per 8 milioni di dollari nel 2014 con cinque camere da letto a Santa Barbara e che misura 130 metri quadrati.

Robert

Robert Pattinson noto per il suo ruolo nel film La Saga di Twilight, ha preso il primo posto fra i 10 attori più pagati nel 2019 su People With Money con un fatturato stimato di 46 milioni dollari. L’attore ha deciso nel 2014 ha deciso di vendere la sua immensa villa da 6 milioni di dollari e di trasferirsi in un bungalow con due camere da letto da 2 milioni di dollari che si trova vicino Los Angeles.

Kesha

La cantante Kesha conosciuta per brani come: Die Young, We R Who We R o Tik Tok, ha preso il primo posto fra le 10 cantanti più pagate nel 2019 su People With Money con un fatturato stimato di 82 milioni dollari. Nel 2014 ha acquistato una dimora sobria e funzionale di 140 metri quadrati a Venice, in California con tre camere da letto e 2 bagni per 1,65 milioni di dollari.