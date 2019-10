Jennifer Lawrence: matrimonio in arrivo e splendido diamante smeraldo

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sposano! L’attrice 29enne si è fidanzata con il commerciante d’arte 35enne a febbraio 2019 dopo meno di un anno di appuntamenti (guarda che party!!!). Mentre la coppia è generalmente piuttosto riservata con la loro storia d’amore, i dettagli del loro grande giorno sono lentamente traboccati. Dall’abito alla location del matrimonio, ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo matrimonio di Jennifer e Cooke!

L’anello di fidanzamento

Cooke Maroney fece la proposta a Jennifer Lawrence inginocchiandosi con uno splendido diamante taglio smeraldo tra le mani. Secondo quanto riferito, la prelibatezza costa circa $ 100.000.

La festa di fidanzamento

Tre mesi dopo essersi fidanzati, Jennifer Lawrence e Cooke Maroney hanno festeggiato con un glamour bash a New York. L’attrice sembrava radiosa in un abito color pesca ed i tacchi abbinati, mentre Cooke era vestito con un abito blu scuro. Questa è una finestra super glamour sul loro amore così riservato.

Il vestito

Anche se non sappiamo ancora come sarà effettivamente l’abito di Jennifer Lawrence, l’attrice ha recentemente dichiarato a Catt Sadler sul suo podcast, NAKED con Catt Sadler, che ha già il suo abito. «Ho visto un vestito che mi piaceva, ero tipo “Questo è IL vestito”». Se è qualcosa come il suo vestito da festa di fidanzamento, sarà sicuramente abbagliante! (clicca per vedere l’abito del party di fidanzamento –>Jennifer Lawrence fidanzata e abito da favola).

La cerimonia

Jennifer Lawrence ha detto a Catt che lei e Cooke Maroney hanno già scelto un locale. «La loro visione è tradizionale con una cerimonia rilassata e causale, principalmente vogliono solo condividere il loro amore con amici e familiari ed esprimere la loro felicità a quelli più vicini a loro», ha riferito ET. «Sono entrambi molto semplici e alla mano e non vogliono altro che evitare un’atmosfera soffocante e pretenziosa.». Gli amici di Jennifer, Amy Schumer ed Emma Stone, saranno sicuramente tra gli ospiti più attesi.

L’appuntamento

Secondo Us Weekly, Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono pronti a sposarsi questo ottobre, ma a quanto pare a noi comuni mortali non è dato sapere. Penso ci sveglieremo tutti con delle foto favolose sui social del matrimonio già accaduto. Che curiosità!