Jennifer Lawrence, promette di essere la sposa più tranquilla del mondo. L’attrice ha detto “si” al mercante d’arte Cooke Maroney, dopo poco più di un anno d’amore. È stato il primo, dopo una serie di relazioni andate a male. Intanto la coppia si gode la fine dell’estate passeggiando per le strade di New York.

Outfit di coppia

Ieri, Jennifer Lawrence e il suo futuro marito Cooke Maroney hanno fatto un giro per le strade di New York per pranzare insieme. La coppia ha diviso il suo tempo tra Manhattan e Los Angeles, ha adottato inoltre un approccio decisamente anti-newyorkese nei confronti del proprio stile. Infatti, entrambi rinunciano a un look tutto nero, a favore di outfit più colorati e leggeri che segnano la fine dell’estate. L’attrice indossava una maglietta bianca abbinata ad una gonna color block di Marni che colpiva sotto il ginocchio. Per quanto riguarda gli accessori, Jennifer portava una collana pendente, una borsa in camoscio rosa e occhiali da sole neri. Cooke Maroney invece, indossava una t-shirt bianca a maniche lunghe con il logo dei Death Row Records, abbinata a pantaloni chino marrone chiaro, Vans Sk8-His e occhiali da sole neri.

Un amore speciale

Jennifer Lawrence è fidanzata e dovrebbe sposarsi al più presto con il suo nuovo fidanzato Cooke Maroney. La notizia non è stata ancora ufficializzata dall’attrice, da sempre molto schiva per tutto quello che riguarda la sua vita privata, ma sembra essere stata confermata da varie fonti che sono molto vicine alla coppia. L’attrice sembra molto presa da questa nuova storia che dovrebbe portarla all’altare. Cooke ha 34 anni, è una figura molto in vista nell’ambito dell’arte della Grande Mela e vanta collaborazioni con nomi importantissimi. Insomma, non si tratta di una star del cinema ma nemmeno il ragazzo che normalmente possiamo incontrare per strada.