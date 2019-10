Jennifer Aniston: il consiglio che darebbe alla sua sé 20enne

Jennifer Aniston ha vissuto più vite sullo schermo di un gatto bodega. Rachel Green, Rosie Dickson, Alex Levy – l’elenco dei personaggi dinamici di Jennifer è ampio, così come il suo know-how di bellezza che ne consegue. Immagino che sia quello che succede quando hai trent’anni di esperienza nella recitazione e accesso a ogni parrucchiere, truccatore e idratante per il corpo Aveeno sul pianeta. Eh già!

C’è un po’ di Jennifer Aniston in tutte noi

Jennifer Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends(1994-2004), un ruolo che le ha valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, ed è stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili in televisione negli Stati Uniti. Come qualsiasi altra cosa nella vita, però, il segreto, ci ha detto, è l’equilibrio. Equilibrio tra ottenere trattamenti per il viso regolari ma non stressarsi su ciò che sembri.

Equilibrio tra vivere la tua vita sotto gli occhi del pubblico mantenendo contemporaneamente la tua privacy. La ragione per cui è rimasta famosa su Instagram. dea anche lei è la prima ad ammettere che non è una cosa per sempre: «Sono sicuro che è qualcosa a cui non potrò resistere per sempre», ha riso. «Ammettiamolo, non sembra che vada da nessuna parte. E chi vuole essere lasciato indietro? Ma c’è un modo per usarlo responsabilmente.» Quel tipo di saggezza è la lezione che sta cercando di impartire a tutti, la ragazza che spera di essere per sempre. Dalla nuance esatta del rossetto che Rachel avrebbe tenuto nel suo beauty case per il trucco su Friends, fino al consiglio di bellezza che Jennifer Aniston avrebbe dato alla sé stessa ventenne.