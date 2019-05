Alla sfilata Resort Prada 2020 Gigi Hadid ha sfoggiato un paio di jeans taglio mom, con un particolare davvero curioso. Non il solito denim liscio e classico, non i soliti jeans vintage su cui riporre ogni speranza e ogni look della Primavera Estate 2019, ma i jeans con intarsi scamosciati, un paio davvero alternativo e interessante, che Gigi Hadid ha abbinato ai classici anfibi neri e una felpa total black.

Gli accessori che hanno concluso il look sono: un paio di occhiali scuri con cordini di perle bianche, e una belt bag Prada all’ultima moda. Finalmente la stagione dei jeans esplode in tutto il suo splendore, i modelli prediletti del momento sono particolari come quelli indossati da Gigi Hadid, e se per caso il dettaglio in suede non vi stuzzicasse, immaginatene la morbidezza assoluta, accostata alla ruvidità piacevole del denim.

Indossate i jeans prediletti da Gigi Hadid, e dite basta alla monotonia e agli outfit anonimi: puntate su una borsa di paglia, anche in città, o su un modello plexi che conferisce carattere e intrigo al tutto. Indossate una camicia in denim e completate con camperos e un cerchietto sui capelli, per un wild look davvero attuale, oppure riprendete il particolare suede dei jeans, indossando una giacca leggera scamosciata.

