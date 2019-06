Il caldo può mettere a dura prova la spirito fashion, ma non per le celebrità. Nonostante i 30 gradi costanti, sembra che quest’ultime non vogliano proprio rinunciare ad indossare i capi che amano di più. Le Star sono delle vere jeans addicted, da indossare con abbinamenti giusti e freschi, l’importante è averli tutto l’anno nel nostro guardaroba.

Per tutte le stagioni

I jeans sono il capo da tenere nel guardaroba, durante tutte le stagioni, sono le Star che ci danno la conferma. Da quelli con gli strappi, che hanno già le prese d’aria incorporate sono l’ispirazione della moda 2019 per indossarli anche in ufficio come: Kaia Gerber e Gigi Hadid.

Oppure il modello mom molto anni ’90 da indossare con un crop top e delle sneakers sportive come Bella Hadid.

Infine, il classico jeans stretto, da indossare con un body in pizzo oppure una canotta di seta come la bellissima Lucy Hale. Insomma, sembra che di questo capo non si possa fare a meno.

Per tutte le temperature

Certi amori non finiscono mai. Come quelli per i jeans, gli intramontabili pantaloni in denim possono essere bootcut, regual e straight, l’importante è scegliere il modello che più si adatta al vostro stile. Ma sembra che quest’anno il modello più in voga del momento sia il Ribcage. Questi jeans dalla vita altissima sono diventati l’ossessione delle Star.

Mai nome fu più azzeccato, considerato che in inglese Ribcage vuol dire “cassa toracica”: e infatti questi pantaloni fasciano per bene tutto lo sterno , Tra i modelli più hot, gli Haters gonna hate con taglio singolo sul ginocchio e la versione con maxi risvolto Luck of the draw. Impossibile non amarli, oltre a farci perdere una taglia grazie al loro taglio inconfondibile, sono comodi da indossare e si abbinano alla perfezione con un look anni ’90.