JAY-Z e Beyoncé al party per il 21° compleanno della nipote Teanna Carter

Beyoncé, 37 anni, e JAY-Z, 49 anni, erano tutti per la famiglia il sabato sera! La coppia ha festeggiato il ventunesimo compleanno della nipote di Jay, Teanna Carter, a NYC, per festeggiare l’occasione speciale. Mentre Bey stordito in un abito rosso perline con uno strascico sexy, Jay rocked uno smoking nero e bianco.

Alla soirée, amici e familiari hanno ballato tutta la notte mentre suonavano delle melodie accattivanti. Hanno anche suonato le canzoni dell’ultimo album di Bey, The Lion King: The Gift. In un paio di video postati dai fan Jayz.co e Beyonce.slayyss, la cantante hypes su un ospite che balla per la sua canzone “Already”. L’evento sembra una pausa divertente dai doveri di lavoro di Bey e Jay.

E ‘stato un mese occupato per la copia J-Z e Beyoncé. Dato che Beyoncé ha partecipato a più eventi tappeto rosso per promuovere Il Re Leone — incontro Meghan Markle e il principe Harry nel processo — e JAY-Z ha recentemente lanciato la casa discografica Dream chasers e ha firmato per produrre un nuovo film su Netflix, The Harder They Fall. Avrebbero potuto avere alcuni progetti importanti nei lavori, ma l’unica cosa che importava sabato era mostrare alla nipote un po’ d’amore. Guarda con attenzione le foto per visualizzare l’incredibile stile degli zii più cool del pianeta!