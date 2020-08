Quando l’attrice Lisa Bonet aveva 17 anni, acquistò una Mustang del 1965, e fu la prima auto che avesse mai posseduto. Ora grazie a suo marito Jason Momoa è in grado di guidarla di nuovo… in condizioni quasi immacolate. Jason Momoa, 41 anni, ha condiviso un video su Instagram e YouTube: “Aloha a tutti, sono 14 anni di preparazione”, ha scritto nella didascalia di Instagram. “Volevo sorprendere mia moglie con la sua prima macchina che abbia mai comprato e riportarla in vita e nella nostra famiglia”, ha scritto. “So che non possiamo rivivere un ricordo, ma forse possiamo ricostruirne uno”, dice l’attore “Aquaman” nel video, mentre vediamo la Mustang bianca, che sembra un po’ rovinata per l’usura.

Jason Momoa sorprende Lisa Bonet, il regalo è inaspettato e super romantico

“La storia è che questa è la sua prima auto che abbia mai comprato. È una delle tre mai realizzate e ha molte parti personalizzate”, informa gli spettatori. Jason Momoa, 41 anni, e Lisa Bonet, 52 anni, si sono sposati nel 2017 dopo essersi frequentati dal 2005. Hanno due figli nati dal loro amore, Lola, 13 anni, e Nakoa-Wolf, 11. Il meccanico Divine 1 Customs ha condiviso una foto dello stato “prima” dell’auto martedì, annotando nella didascalia: “Tanto affetto a Big Uncle J (Momoa) per averci concesso questa meravigliosa opportunità di mostrarti di cosa ci occupiamo”. Il progetto, afferma Momoa nel video, è stato “un grande sogno diventato realtà”.

E mentre guardiamo, l’auto si trasforma in una macchina nera scintillante che sembra praticamente nuova appena fuori linea, un restyling davvero magico da guardare. Anche Jason Momoa è impressionato: “Non avrei mai pensato che sarebbe stato così”, dice. E poi c’è la reazione della Bonet. “È bellissima”, dice lei, “santa mucca. È meraviglioso. Oh, mio Dio. È incontaminata, non troppo appariscente ma quanto basta.” “Sono entusiasta di vedere la sua faccia”, dice Jason Momoa. “Ha fatto molta strada, molta.”.