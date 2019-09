Jason Momoa e Lisa Bonet sono genitori davvero molto impegnati, non è difficile da credere. Ma quando entrambi hanno la possibilità di vedere un film con i loro figli, di certo non si tirano indietro. Anzi, trascorrere del tempo tutti insieme è l’attività preferita di Jason e Lisa. Credeteci tutti, si divertono eccome a trascorrere del tempo di qualità che non fa altro che fortificare una famiglia già di per sé molto unita.

Una serena giornata al cinema

Domenica 22 settembre l’attore di Aquaman, Jason Momoa, insieme alla moglie Lisa Bonet, ha avuto la bellissima idea di svolgere un’attività che fosse divertente per tutta la famiglia. È così che la simpatica tribù-Momoa è approdata al cinema, per guardare il toccante film di animazione della Universal Pictures Il piccolo yeti (in lingua originale: Abominable). Jason Momoa ci ha tenuto a condividere con i suoi followers di Instagram questo divertente momento di condivisione. Concedendoci una sbirciatina alla “rara” serata al cinema con la figlia Lola di 12 anni e il figlio Nakoa-Lupo di 10 anni.

«Incredibile giornata a casa è così raro poter vedere un film in un teatro con la mia Ohana (ohana significa famiglia in lingua Hawaiana, ndr)», ha scritto Jason Momoa sul suo Instagram. «Era così divertente che mia moglie (Lisa Bonet) non smettesse di ridere» Aw! Chiaramente questo film ha il timbro di approvazione di Lisa. Non possiamo credere a quanto stiano diventando grandi i loro bambini e adoriamo dare un’occhiata a questi momenti intimi che fanno parte della loro crescita.

Il Piccolo Yeti, trasporta il pubblico in un’avventura epica di oltre 2.000 miglia, dalle strade di Shanghai fino ai paesaggi innevati e mozzafiato dell’Himalaya. L’adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai. Tetto che insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano “Everest”. Decidono così di intraprendere una ricerca epica con l’obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa, per aiutare Everest a tornare a casa.