La fine di un era. La stessa cosa che ha reso Jason Momoa e Lisa Bonet una coppia così fantastica è ciò che ha portato alla loro separazione. La rivelazione shock di una fonte segreta: sembra che c’entri il Covid.

La relazione tra Jason Momoa e Lisa Bonet: come erano

«Jason e Lisa hanno funzionato perché erano così diversi», ha detto l’insider della star di Aquaman, 42 anni, e del candidato agli Emmy, 54. «Era gioviale, rumoroso e al centro dell’attenzione, e Lisa era sempre calma, calma e sottomessa». L’ex coppia ha scioccato i fan all’inizio di questo mese quando hanno annunciato la loro decisione di separarsi dopo 16 anni insieme. «Abbiamo tutti sentito la compressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione», hanno scritto in una dichiarazione condivisa condivisa il 12 gennaio. «E così diciamo a tutti che ci stiamo separando. Condividiamo questo non perché pensiamo che sia degno di nota. Mentre andiamo avanti nelle nostre vite possiamo farlo con dignità e onestà».

Dopo quasi due decenni insieme, la fonte comunica a che le differenze nei loro punti di vista sulla vita hanno iniziato a causare problemi.

Lisa Bonet no vax: Jason Momoa chiude la storia

Secondo i maggiori Magazine Americani infatti, Jason Momoa e Lisa Bonet si sarebbero scontrati infatti svariate volte sulla questione vaccino Anti-Covid. Infatti Lisa è contro e Momoa pro. La Bonet avrebbe sostenuto davanti all’ex marito e a tutti i suoi amici la sua idea che il farmaco introdurrebbe nel sangue organismi artificiali che potrebbero portare a gravi malattie.

Le citazioni più dolci della famiglia di Jason e Lisa

«Quell’energia ha iniziato davvero a causare attrito perché volevano vivere vite diverse», ha detto l’insider. «Jason voleva viaggiare e avventurarsi molto di più. Lisa, preferirebbe leggere, scrivere poesie e cucinare a casa». La coppia, ormai separata, ha iniziato a frequentarsi nel 2005 dopo essersi incontrati tramite amici comuni. Hanno accolto la figlia Lola, 14 anni, nel luglio 2007 e il figlio Nakoa-Wolf, 13 anni, nel dicembre 2008. Dopo anni di speculazioni sul fatto che fossero sposati segretamente, l’attore di Dune e l’allume di Cosby Show si sono sposati nell’ottobre 2017.

Bonet in seguito ha rivelato che i due avevano una connessione istantanea dall’inizio. «Non posso dire che sia stato tutto esaurito dal momento in cui ci siamo visti, ma siamo stati insieme dal giorno in cui ci siamo incontrati», ha detto alla rivista Porter nel marzo 2018. «In quel momento, l’amore è arrivato ed è diventato grande , e non ha corso come penso facciano molti uomini. Praticamente mi ha preso in braccio e mi ha gettato sulle sue spalle, in stile cavernicolo!» Mentre la loro relazione romantica è finita, i due hanno detto nella loro dichiarazione di rottura che mantengono la “devozione” l’uno per l’altro per il bene dei loro figli. Jason Momoa e Lisa Bonet si sono separati perché lei è no vax.

«L’amore tra di noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto», hanno continuato. «Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare».