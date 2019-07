Sappiamo che prima di Jason Momoa, Lisa Bonet, era sposata con uno dei cantanti più affascinati di sempre, Lenny Kravitz. Di recente il cantante, è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex moglie, ha spiegato, durante un’intervista al Times, le difficoltà incontrate e gli sforzi fatti per poter instaurare un buon rapporto con Lisa Bonet e ricostruire per il bene della figlia Zoe. Lenny Kravitz inoltre si esprime anche su Jason Momoa.

Come un fratello…

Lenny Kravitz parla del bel rapporto che c’è tra lui e la sua ex moglie, ma anche di quello che c’è da poco con Jason Momoa: “Le nostre famiglie si fondono. Io amo suo marito… lui è come un fratello per me e io amo anche i loro bambini. È bello, ma ci vuole lavoro”. Il cantante ha fatto di tutto per ricostruire un rapporto sano, per l’amore della figlia Zoe Kravitz, sposata di recente con Karl Glusman. Ricordiamo che il matrimonio si è svolto nella casa del cantante a Parigi. Lenny Kravitz e Jason Momoa non hanno mai nascosto la propria stima reciproca e amicizia, una fonte a ETOnline ha rivelato che condividono addirittura un anello.

Stesso stile

Tra Lenny Kravitz e Jason Momoa c’è un’amicizia più che solida, i due oltre che avere in comune Lisa Bonet, condividono un po’ lo stesso stile. Si tratta di un look alternativo, tra l’hippie e il rock. L’anima rock si esprime con spirito urbano, come quando entrambi indossano l’accoppiata “chiodo in pelle & denim combo” per costruire l’imprescindibile mise da ribelle, oppure quando indossano maglie con scollo a V profonde e numerose collane, che fanno di loro delle vere icone di stile. Non ci resta che dire, beata Lisa Bonet che ha due uomini così.