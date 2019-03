Jason Momoa e Lisa Bonet sono famosi per il loro stile sempre stravagante e il loro aspetto da red carpet, e fin qui siamo tutti d’accordo. Quindi c’era da aspettarsi che la favolosa coppia avrebbe naturalmente tirato fuori tutte le armi a propria disposizione per la 91° edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Los Angeles. Manifestazione durante la quale hanno sfilato sul red carpet in impeccabili e pettinatissimi abiti Fendi. Il fusto di Aquaman indossava un abito di velluto rosa creato su misura per lui da Karl Lagerfeld in persona, mentre la moglie un vestito cromaticamente coordinato al suo altrettanto d’effetto.

Mentre l’attrice, 51enne, ha fatto certamente girare la testa a molti, il suo giovane marito, 39 anni, ha rubato la scena coi suoi muscoli imbrigliati nel completo rosa, coordinando il tutto ad un elastico per capelli allacciato al polso. L’elastico in questione ha creato scompiglio tra i fan, soprattutto su Twitter, e si prevede diventerà il must have for man di questa stagione.

In memoria di Karl

Lisa è apparsa elegantissima nel suo vestito senza maniche, con un corpetto viola ed una gonna rosa pallido con una sovrapposizione di paillettes e delicati motivi floreali. Ha condito l’outfit con dei graziosi stivaletti ed un’acconciatura sobria ma d’impatto. Parlando dei loro abiti, Lisa ha rivelato: «Abbiamo l’onore di indossare Karl Lagerfeld, che ha disegnato personalmente lo smoking di Jason, appositamente per lui, infatti questo è tratto dalla sua ultima collezione di alta moda di Fendi».

Durante la trasmissione televisiva degli Oscar, Momoa è salito sul palco insieme ad Helen Mirren per presentare l’Oscar come miglior documentario. L’attrice britannica, che sembrava incredibile in un abito rosa scuro vivace, ha scherzato sul fatto che lei e Momoa stonassero un po’ l’uno di fianco all’altra a causa dei colori dei loro vestiti.

Luxgallery ti consiglia: Andrea Zelletta: da modello di D&G a tronista di U&D