Jason Momoa e Lisa Bonet divorziano dopo 16 anni di amore: il perché è già venuto fuori

Jason Momoa e sua moglie Lisa Bonet hanno annunciato la loro separazione dopo quattro anni di matrimonio e ben 16 anni insieme. L’annuncio è stato dato solo ieri, mercoledì 12 gennaio, e tutti i fan e gli affezionati di questa magnifica ex coppia si sono affrettati a commentare l’accaduto.

Nel loro annuncio Instagram è stato scritto: “Abbiamo tutti sentito la compressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… una rivoluzione si sta svolgendo e la nostra famiglia non fa eccezione… sensazione e crescita dagli spostamenti sismici che si verificano. E così condividiamo la nostra notizia di famiglia che sta mettendo fine al matrimonio”. Jason Momoa e Lisa Bonet hanno spiegato nel loro annuncio che non stessero annunciando la loro separazione “perché pensiamo che sia degno di nota, ma cosicché mentre andiamo verso le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà. L’amore tra noi va avanti, evolvendosi in modi e desideri che desiderano essere conosciuti e vissuti. Ci liberezziamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a diventare. La nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli”, hanno concluso.

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati dopo 16 anni di amore

“Insegnare ai nostri figli che è possibile vivere la preghiera”. Il tutto firmato come J & L. Anche se l’annuncio di separazione pare apparentemente saltato fuori dal nulla, le settimane prima, Lisa Bonet aveva detto che stesse imparando ad essere “autenticamente sé stessa” , durante la chiacchierata con Marisa Tomei per un’intervista. “Sicuramente imparando come essere autenticamente me, imparando ad essere nuova, e seguendo questo invito dell’universo per entrare in questo fiume di incertezza. Abbiamo eliminato tutto questo rumore extra, e ora è il momento di far crescere le nostre radici più in profondità nei nostri valori”. Insomma, diciamo che Lisa Bonet avesse già lanciato un chiaro segnale dell’evoluzione che stava subendo il suo matrimonio con Jason Momoa.