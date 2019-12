Jare: chi è la bambina più bella del mondo, età, famiglia, curiosità

Jare, cinque anni, nigeriana, ha dato fuoco a Internet con il suo aspetto sorprendente ed è stata incoronata come “ragazza più bella del mondo”. Le sue foto hanno fatto andare le persone in delirio, sia per la sua pelle liscia e non photoshoppata che per i capelli folti e riccissimi. Il popolo dei social non ha tardato a dare il proprio feedback, con commenti su quanto sia “assolutamente sbalorditiva” e “una vera e propria bambola”.

Questa ondata di fama per Jare è del tutto nuova ed è dovuta alla fotografa di lifestyle e matrimoni, Mofe Bamuyiwa, che ha catturato e condiviso tre ritratti della bella ragazza sui social media per un progetto. Scrivendo come didascalia “Oh sì, è proprio umana! Ma è anche un angelo! J A R E.”.

Anche se Jare non è una modella professionista, è evidente che potrebbe diventarlo presto. Dopo che il fotografo ha convinto la madre della bella ragazza ad aprire un account Instagram, la pagina è letteralmente decollata. Presenta non solo Jare, ma anche le sue altre due sorelle ugualmente fotogeniche Jomi, 7 e Joba, 10.

Finora il loro account @the_j3_sisters ha ben 160mila follower. La bellezza nigeriana è solo la più recente “ragazza più bella del mondo”, Anna Pavaga, 8 anni, è stata insignita del titolo lo scorso dicembre, dopo aver iniziato con successo una carriera da modella a soli tre anni. Ma alcune persone non erano d’accordo con il titolo. Coloro che si sono opposti hanno ritenuto che non fosse giusto mettere i bambini sui social media o confrontarli. La nigeriana Jare di cinque anni ha collezionato migliaia di fan su Instagram, ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Jare?

Jare è una ragazza nigeriana che è diventata famosa dopo che la fotografa di matrimoni Mofe Bamuyiwa, che vive a Lagos, in Nigeria, ha pubblicato alcune sue foto come parte di un progetto. Parlando in risposta all’attenzione che le immagini di Jare hanno ricevuto, Bamuyiwa ha dichiarato: «Tutto ciò che voglio è che tutti vedano il potente potenziale di Jare. Voglio che la foto le parli quando avrà raggiunto l’età adulta.». Jare non è una modella professionista, ma lei e le sue due sorelle, Jomi, 7, e Joba, 10, hanno tutte caratteristiche sorprendenti e personaggi molto forti che trasmettono tanto in foto. Sebbene finora ci siano solo una manciata di scatti sulla pagina, l’account ha raccolto 160mila follower e nella biografia afferma che le ragazze sono aperte a “opportunità di lavoro come modelle”.