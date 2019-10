James Middleton si sposa con Alizee Thevenet, che peccato ragazze!

Un altro matrimonio reale è in arrivo: il fratello minore della Duchessa di Cambridge, James Middleton, è fidanzato con la bellissima Alizee Thevenet. Il 6 ottobre, un giorno dopo che la proposta privata di James ha fatto notizia, lui tesso ha confermato il felice evento su Instagram. In che modo? Con una foto di Alizee che mostra il suo anello di zaffiro! “Ha detto OUI”, riporta la didascalia dello scatto. Didascalia scritta da James in omaggio alle origini francesi della ragazza, in uno tsunami di cuori rossi, bandiere, quella della Gran Bretagna e quella della Francia, e persino l’hashtag #jalizee.

Tutto sembra essere predisposto, ed è più social di quanto ci aspettassimo, dato l’atteggiamento schivo e riservato di entrambi.

«Il nostro segreto è svelato ma non potremmo essere più felici di così di condividere una notizia.» Secondo quanto riferito, l’uomo d’affari di 32 anni e l’analista finanziaria francese di 29 anni si sono incontrati in un bar durante l’estate del 2018 e si frequentano da poco più di un anno. A gennaio, hanno anche fatto una vacanza con Pippa Middleton e suo marito, James Matthews, a St. Barts. Sebbene la coppia di fidanzati mantenga la loro storia d’amore nascosta e riservata, lontana dalla stampa, qualcosa sarebbe trapelato. La notizia sarebbe arrivata proprio dal fratellino reale in persona. James ha reso ufficiale la loro relazione Instagram a maggio. Condividendo con il popolo di Instagram uno scatto. La foto in questione racchiudeva la loro immagine fresca e giovane che, durante una sessione di relax in barca e maglioni abbinati, comunicava una grande gioia da condividere. Più tardi, quello stesso mese, hanno partecipato insieme al matrimonio di Lady Gabriella Windsor. A luglio, Alizee ha raggiunto James e la sua famiglia a Wimbledon, per trascorrere insieme delle liete giornate estive. Sembra proprio che una nuova fiammante e giovane coppia reale si sia definitivamente formata, congratulazioni alla coppia felice!