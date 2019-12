“All I want for Xmas is a Chiquito”

É questa la frase che aleggia sull’effetto Instagram creato da Simon Porte Jacquemus, lo stilista dell’omonima casa di alta moda francese. Le mini bag che hanno fatto impazzire il mondo della moda, diventano un filtro fashion da utilizzare nelle nostre stories.

Enfant prodige

Simone Jacquemus ha conquistato il mondo della moda, grazie a quello stile classico, che rielabora i concetti semplici dell’estetica francese come righe, chemisier e blazer in un’ottica che si muove tra commerciale e concettuale. Allo stesso tempo però il suo concetto di moda è figlio degli anni ’80 e ‘90, proprio come lui, che sceglie i codici identificativi di quel decennio, mixando semplicità, sensualità e autenticità pop. La Chiquito bag è diventata in poco tempo un accessorio iconico, tanto che le celebrità fanno a gara a chi ne colleziona di più.

Boom

Il web impazzisce per l’effetto della Chiquito bag. Milioni di utenti scaricano il filtro per postare una foto sul loro profilo e taggare lo stilista. Simone Jacquemus, non ci pensa due volte e riposta nel suo profilo, i volti di numerosi fan. Un minuscolo parallelepipedo in pelle, in suede o in stampa pitone dai lunghi manici ricurvi ai quali applicare una tracolla e dal logo Jacquemus in lettere capitali dorate. Le Chiquito bag ha tutte le carte in regola per diventare il regalo di Natale perfetto. E se non potete permettervela non vi preoccupate, adesso potete averla virtualmente in vari colori.