Jacquemus presenta la collezione uomo e donna per la primavera-estate 2020 e sceglie una location inedita, i campi di lavanda di Valensole. Una location insolita e di rara bellezza, per festeggiare in maniera originale il suo decimo compleanno: è sui campi di lavanda di Valensole che Simon Porte, designer e fondatore di Jacquemus ha voluto presentare Le Coup de Soleil , la nuova collezione per la Primavera/Estate 2020 del brand.

Luogo magico e poetico, molto caro allo stilista visto che è qui che ha trascorso la sua adolescenza, la Provenza ha fatto così da cornice alla nuova sfilata del marchio che ha visto camminare su una lunga passerella fucsia, sistemata proprio in mezzo ai campi di lavanda, i nuovi capi proposti (sia per lui che per lei) per la nuova stagione. Dalla sfilata emerge la grande passione del designer per le stampe vivaci: fantasie floreali, motivi psichedelici o stampe tie-dye iper colorate, si indossano in total look o si mixano e remixano con creatività.

Stampe, completi, mini dress e accessori