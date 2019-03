Belli, bellissimi, innamorati? Sicuramente ricchi! Non serviva un genio per capire che la proposta di fidanzamento tra J.Lo e Alex Rodríguez sarebbe stata a dir poco stellare. E’ ufficiale, la coppia convoglierà a nozze presto, la proposta è stata suggellata da un anello delle dimensioni di tutta l’America Latina e da una condivisione social senza ritegno. La coppia ha decisamente fatto parlare di sé durante l’ultima notte degli Oscar 2019 guadagnandosi il podio come coppia meglio vestita della serata. Splendenti, innamorati, sorridenti e spensierati, non ci vengono in mente aggettivi più giusti per descrivere l’amore. Ebbene, quando l’amore poi è a 15 carati il cuore non può che fare un sobbalzo in più, giusto?

Fortunata Jennifer: fisico statuario, un uomo innamorato, vacanze e ville da sogno, un’innata dote recitativa e musicale, insomma, what else? Forse niente. In questi giorni il web è letteralmente esploso di entusiasmo alla vista dell’enorme diamante da 15 carati che Alex Rodríguez ha abilmente apposto all’anulare sinistro di J.Lo. Il tutto incorniciato da acque caraibiche e spiagge bianche: qui tutto sembra gridare “luxury please”.

Quando l’amore non bada a spese

“She said yes”, esordisce così Alex Rodríguez sul suo profilo Instagram. La frase più dolce del mondo è scritta sotto la fotografia dell’anello di fidanzamento che il futuro sposo ha donato alla sua amata. La pietra è talmente grande che il crepuscolo non fa paura: il tramonto incornicia il momento magico e ci fa letteralmente sognare.

Indiscrezioni accreditate mormorano che la pietra valga 1,4 milioni di dollari, non propriamente una proposta cheap ma quando mai l’amore non vale una fortuna? Alex l’ha interpretato alla lettera e ha speso un piccolo patrimonio per dichiarare amore eterno alla bella J.Lo. Come biasimarlo? Per ora la coppia si sta godendo la fuga romantica lontano dal caotico mondo dei riflettori e la location è davvero suggestiva: Bahamas, esclusivamente vista mare. E vissero per sempre felici e contenti.