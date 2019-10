Un’imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense, Ivanka Trump, è la figlia del fondatore della multinazionale “Trump Organization” e presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e di Ivana Trump. Già dal 1997, però, Ivanka sfonda nel mondo della moda internazionale diventando ragazza copertina per il magazine “Seventeen”.

Secondo il “Financial Times” la first daughter d’America, Ivanka Trump, sarebbe tra i candidati alla presidenza. Una laurea in Economia, il lavoro nell’azienda di famiglia, l’impegno a favore delle donne. Dopo una breve parentesi in passerella (anni ’90), è entrata a far parte dell’azienda di famiglia. Della Trump Organization è stata a lungo vicepresidente, per poi lasciare il ruolo prima di trasferirsi a Washington. A differenza degli altri presunti candidati, Ivanka non ha esperienza nell’economia del commercio internazionale, ma è stata una donna d’affari. Oltre all’azienda del padre ha diretto la sua linea di moda, il marchio Ivanka Trump, chiuso di recente.

Vita privata

Diversamente da altre ereditiere, Ivanka Trump, non è mai stata protagonista di scandali o gossip, la sua vita privata è infatti super segreta. Nel 2009 ha sposato Jared Kushner (titolare di una grande fortuna immobiliare ed editore del quotidiano New York Observer) da cui ha avuto tre figli: Arabella Rose, Joseph Frederick e Theodore.

Stile

Ivanka Trump oltre che donna di successo nel mondo degli affari, rappresenta una vera icona di stile per il fashion system. Il suo stile è bon ton e raffinato, non si lascia andare agli eccessi, evita gonne troppo corte e preferisce abiti poco sopra il ginocchio e gioca con spacchi e scollature. Tra gli accessori indossati dall’ex modella imperano borse firmatissime e scarpe con il tacco anche se, da quando è diventata mamma, nelle occasioni informali calza anche scarpe raso terra. I colori prediletti da Ivanka sono classici e mai troppo accesi. Oltre al nero, al grigio, rosa cipria e alle sfumature pastello, la first daughter d’America,sembra amare particolarmente il bianco che indossa sia per look estivi che per look invernali.