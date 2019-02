Isabella Ferrari maestra di erotismo: scollatura bollente su Instagram, chapeau!

Isabella Ferrari a quasi 55 anni è maestra indiscussa di erotismo. Lei sì che sa come sedurre senza essere mai volgarità. Anzitutto con la testa, uno sguardo, non certo con la nudità nuda e cruda. Sexy e brava attrice, la Ferrari è una donna molto affascinante, riservata e apprezzatissima in Italia e non solo. Come tante sue colleghe anche lei ha un account social dove condivide pezzi di sé, privati e professionali. E quello di poche ore fa ha decisamente deliziato i followers.

Davanti allo specchio, indosso un top in pizzo nero dalla scollatura a dir poco vertiginosa. Sguardo assorto e sensuale, i capelli tirati all’indietro: l’immagine che lo specchio riflette è quella di una donna dalla immutata bellezza, estasi per i fan che non hanno certo lesinato complimenti (mai volgari) alla affascinante attrice. “Troppo,troppo bella,una Dea😍😍😍”, “Eh beh, come si dice, la classe non è acqua!” e “Bella come allora in distretto di polizia 1 al posto di invecchiare ringiovanisci grande donna e attrice” sono solo alcuni dei commenti alla foto lasciati dai followers. Seno generoso mostrato con estrema classe, non c’è che dire. “Sei poetica”, le scrive un fan.

Isabella Ferrari abita i sogni erotici di tantissimi italiani. Una curiosità su di lei: la scena di sesso con Nanni Moretti nel film del 2008 “Caos Calmo” è tra le più cercate su YouTube! Un ‘dettaglio’, questo, che la Ferrari non gradirebbe poi tanto. Se fosse per lei la cancellerebbe per sempre, ha rivelato in una recente intervista l’attrice. “Se da un lato mi può lusingare il fatto che la gente mi consideri una bella donna, dall’altro trovo estremamente riduttivo che su internet la mia carriera, tutte le cose che ho detto da cittadina e da donna, vengano limitate a una scena di sesso”, ha puntualizzato Isabella Ferrari.