Isabel Toledo è morta. Ad annunciarlo è stata la sua casa di moda, basata a New York. La stilista, malata di cancro, aveva solo 59 anni.La sua prima collezione venne alla luce nel 1985. Sostenuta inizialmente da Fiorucci e Bergdorf Goodman, Isabel intraprese la sua carriera in una maniera singolare, mettendo sempre al primo posto la tecnica e rifiutando le passerelle.

L’amore per la moda

Isabel Toledo preferiva i musei come piattaforma di presentazione per le sue “opere”. Molto stimata nel settore della moda e amata da star come Demi Moore e Debra Messing. Isabel Toledo aveva esordito sulle passerelle con Anne Klein. Nel 2005 aveva ricevuto il Cooper Hewitt national design award, un premio per la creatività. Anche dive di Hollywood non potevano fare a meno di lei. Il suo lavoro è diventato influente anche nel mondo del design. Secondo il designer israeliano Alber Elbaz, “Tutti hanno rubato Isabel.” Il suo lavoro riguardava il volume, il taglio, gli esperimenti, un laboratorio di tessuti, quello che potremmo definire vera moda.

Star

Insieme a suo marito, Ruben Toledo, Isabel ha ricevuto il Cooper-Hewitt National Design Award 2005 per il suo lavoro nel campo della moda. Non solo era indispensabile per il mondo della moda, ma anche per il mondo delle celebrità. Ricordiamo l’abito trapezio in pizzo di lana giallo citronella con soprabito abbinato che la First Lady, Michelle Obama, ha scelto di indossare alla prima inaugurazione di suo marito Barack Obama nel 2009, che la rese ancora più famosa nel fashion system e nello star system. Non ci resta che dire addio ad un’altra grande figura del mondo della moda.