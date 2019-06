La rottura con il regista e attore del momento, almeno apparentemente non ha scalfito il sex appeal di Irina, che nonostante tutto non ha disdetto i suoi impegni e ha deciso di dedicarsi a se stessa. Sulle passerelle di Firenze ha sfilato per LuisaviaRoma con un look total black davvero seducente al fianco di altre icone della moda mondiale. Il trio formato da Irina Shayk, Bella Hadid e Joan Smalls ha letteralmente aggredito la passerella con passo deciso e felino, incantando il pubblico.

L’occasione era di quelle imperdibili, in effetti. Il megastore del lusso italiano ha festeggiato i suoi 90 anni durante il Pitti Immagine Uomo con un evento straordinario a cui sono state invitate 5mila persone. È stato un viaggio lungo la moda dagli anni Novanta a oggi, che ha visto la partecipazione anche di altri volti iconici della moda come Eva Herzigova, Kirsten Owen e Karolina Kurkova, solo per citare alcune delle top model chiamate a calcare la passerella.

Irina ruggisce, ROARR

Dopo l’impegno di Firenze, Irina Shayk si è poi spostata a Milano dove ha partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alle sfilate maschili. È stata protagonista dell’evento Versace, indossando un mini dress con fantasia animalier molto sexy e scintillante. La scollatura profondissima ha scoperto il reggiseno nero, altrettanto luccicante. La personalità di Irina sulle passerelle è talmente forte da eclissare (quasi) altre star della moda come Gigi e Bella Hadid, anche loro protagoniste della sfilata Versace.

Irina Shayk ha forse deciso di prendersi una pausa dal gossip hollywoodiano, che attribuisce la sua rottura a Lady Gaga. Le voci sulla liason tra Bradley Cooper e Miss Gaga sono sempre più intense e dallo scorso febbraio non sono mai realmente cessate ma i diretti interessati hanno sempre smentito. Non è chiaro se, terminati gli impegni lavorativi, Irina sceglierà di restare nel Belpaese per una vacanza di assoluto relax. Quel che è certo è che non è mai stata così bella e carismatica come ora.