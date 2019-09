Cresciuta nel Queens, a New York, Iris Apfel era figlia unica, quindi i suoi genitori spesso la portavano ad eventi familiari in cui era l’unica bambina. Molti di loro erano a casa dei nonni paterni a Brooklyn, New York. Per intrattenere Apfel, sua nonna la lasciava giocare con ritagli di tessuto, che aveva in grandi quantità perché le sue quattro figlie spesso cucivano per beneficenza. «Ha aperto una borsa e poi un’altra, e quello che ho visto mi ha fatto scoppiare gli occhi: un gigantesco mazzo di piccoli resti di tessuto in tutti i tipi di colori e motivi. C’erano ritagli di ogni tipo, di tutte le forme e dimensioni». Dice Apfel , ora 96enne, nel suo nuovo libro, Iris Apfel: Accidental Icon, che è stato messo in vendita a marzo.

Iris Apfel: un genio al passo coi tempi

Dopo ogni visita, se Apfel si era comportata bene, sua nonna le permetteva di portare a casa sei avanzi. «Ossessionata dalla trama, dal colore e dal motivo, ho trascorso intere serate divertendomi in questo modo», scrive Apfel. «Guardando indietro, è molto chiaro come io sia riuscita a suonare in questo modo affascinato dal bello che mi ha dato un profondo interesse per il tessuto.» Oggi, Apfel è famosa per il suo stile eclettico. Abbina strati di colori vivaci e occhiali e gioielli di grandi dimensioni con un tocco tale da renderla oggetto di una mostra. Al Costume Institute in The Metropolitan Museum of Art, tenutasi dal 13 settembre 2005 al 22 gennaio 2006. Apfel aveva 84 anni quando lo spettacolo si è aperto. «Un originale americano nel vero senso della parola, Iris Apfel è una delle personalità più vivaci nei mondi della moda, dei tessuti e dell’interior design. Negli ultimi 40 anni ha coltivato uno stile personale che è allo stesso tempo spiritoso ed esuberantemente idiosincratico». Ha detto il Metropolitan Museum of Art su Apfel.

Una Barbie perfetta

«La sua originalità si rivela in genere nel suo mix di mode alte e basse. Alta moda di Dior con reperti del mercato delle pulci, abiti ecclesiastici del XIX secolo con pantaloni pitonati di Dolce & Gabbana». Anche Apfel è diventata famosa, essendo stata appena trasformata in una Barbie unica nel suo genere, messa sugli scaffali in sincrono con il libro di Apfel. Non è in vendita, ma nell’autunno del 2018, Mattel ha rilasciato due Barbie “Styled By Iris Apfel”. «Iris Apfel incarna il modello per eccellenza di Barbie con la sua visione di stile singolare, spirito imprenditoriale e indipendenza. La sua lunga carriera la rende il soggetto perfetto di una bambola unica nel suo genere, il massimo onore che Barbie conferisce», ha detto Mattel in una dichiarazione scritta.