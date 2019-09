La top model ritrova la serenità, dopo la rottura con Bradley Cooper nell’ultima settimana è stata in passerella, agli Us Open e alla festa di Harper’s Bazaar. Irina Shayk lontana dai rumors, si è impegnata a rimanere fuori dalle pagine del goosip.

Cuore spezzato

A tre mesi dalla rottura Irina Shayk e Bradley Cooper, pare che lei, per vendicarsi silenziosamente dell’ex che “l’ha tanto ferita”, scriverà un libro in cui svelerà il vero volto del divo, dipingendolo come un “egocentrico-narcisista ossessionato dal lavoro”. Ma è stata comunque attenta a non gettare troppo benzina sul fuoco. La top model russa, si è fatta vedere spesso e volentieri per le vie di New York, in compagnia prevalentemente di amiche e della piccola Lea, nulla sembra cambiato per Irina, tranne il fatto che adesso sia single e che abbia molti pretendenti a suo seguito. Infatti, una volta a giugno è stata paparazzata con un uomo misterioso che aveva agitato i fan. Poi si è scoperto fosse il suo hairstylist Luigi Murenu. La top model nonostante abbia il cuore spezzato, sembra godersi la vita a pieno, anche nell’ambito lavorativo.

Lavoro e rivincita

Durante la New York Fashion Week 2019, Irina Shayk ha sfilato per Brandon Maxwell (grande amico di Lady Gaga), era seduta in prima fila allo show di Jeremy Scott e non si è fatta mancare il divertimento, partecipando alla festa di Harper’s Bazaar organizzata al The Plaza Hotel. Irina è tornata al suo mestiere di fotomodella, contesa tra i marchi più prestigiosi del mondo. Recentemente ha posato nuda per Calvin Klein, sotto l’occhio vigile di Inez & Vinoodh.