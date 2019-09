La top model Irina Shayk ha dato il via ai party esclusivi della Milano Fashion Week 2019. Con indosso un total look animalier, cattura come sempre l’attenzione di tutti. La modella ha festeggiato con altre celebrità al coloratissimo #Tokyoglam party, con cui Vogue Japan ha celebrato i suoi primi 20 anni in collaborazione con Bulgari.

Kawaii

Il battesimo di Irina Shayk alla Milano Fashion Week 2019 è stato questo qui. Super ospite al party per i 20 anni di Vogue Japan. #TOKYOGLAM ha aperto le danze notturne della settimana della moda milanese negli spazi del Bulgari Hotel, con la Maison come partner dell’evento. Inoltre, l’evento celebra la cultura contemporanea giapponese di fama internazionale, con un dress code kawaii: il party è stato ospitato dall’Editor in Chief Mitsuko Watanabe e dal Creative Director at Large Anna Dello Russo. Gli ospiti sono stati accolti dalle monster girl, con una scenografia ispirata all’Harajuku Kawaii Monster Café di Tokyo.

The best

A catturare l’attenzione di tutti però, è la bellissima Irina Shayk. Dopo la separazione da Bradley Cooper, la modella non perde un attimo per concentrarsi sul lavoro catturando tutti gli sguardi sulla passerella. Chissà se ha portato con lei anche la figlia Lea de Seine, la bambina che dalla separazione dei genitori ha passato un’estate in giro per il mondo. Un po’ con la madre tra i parco giochi di New York e la spiaggia di Ibiza e un po’ in California con suo padre. Sempre al fianco della top model è Donatella Versace, che ha curato il suo look per l’evento e che cosa più importate, chiamandola a Milano la scorsa estate, l’ha aiutata a dimenticare in parte la fine dell’amore.