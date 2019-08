Dopo la fine della storia d’amore con Bradley Cooper, Irina Shayk sembra sia tornata più in forma che mai. Per rimediare al cuore spezzato, la top model si dedica intere giornate alla figlia Lea, di soli due anni. In giro per New York, sfoggia una T-shirt tie & dye dai colori sgargianti, un paio di sneakers anni ‘90 e gli shorts bianchi, la nuova tendenza più cool dell’Estate 2019.

Come indossarli

Bianchi, a vita alta, gli shorts bianchi di Irina Shayk, oltre a essere i pantaloncini più cool dell’Estate 2019, sono un vero e proprio must have da tenere nel guardaroba. Per i look estivi da giorno sono perfetti da abbinare a: T-shirt stampate e rop top, come quelli indossati da Irina. Al mare possiamo indossarli con il pezzo sopra del bikini o sotto il costume intero, per un outfit semplice, ma super sensuale. Se invece vogliamo indossarli per un look da sera gli shorts bianchi si abbinano perfettamente a camicie oversize legate in vita e top lingerie. Possiamo abbinarli anche con magliette a righe in stile marinière, o con una camicia di denim.

Le scarpe migliori con cui accompagnare i pantaloncini bianchi sono tutte quelle che, otticamente, slanciano la figura, come le zeppe di corda, le décolleté, ma anche le sneakers di colore chiaro come quelle indossate da Irina Shayk.

Irina style

Irina Shayk inutile negarlo, ha uno stile inconfondibile, Il suo look, sexy e iper femminile, insieme alla bellezza unica, la rendono un’indiscussa trend setter. Irina ama indossare jeans, top, giacconi e stivaletti tutto nei toni del naturale. La top model adora variare il suo look e spesso indossa anche: maxi gonne, top di seta nera e sandali flat. Per uno stile più sexy Irina sceglie sempre: pencil skirt, felpa con applicazioni e stivali al ginocchio.