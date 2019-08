Irina Shayk e Bradley Cooper: genitori modello della loro piccola Lea

Un po’ con la mamma, un po’ con il papà. È stata così l’estate della piccola Lea de Seine Shayk Cooper. Ha 2 anni compiuti a marzo, la figlia di Bradley Cooper e Irina Shayk, ed ha trascorso le vacanze in Europa con la mamma e in California con il papà.

Irina e Bradley: due genitori responsabili

Unico punto fermo di questa estate da giramondo è New York. È lì, infatti, che la coppia, che si è separata a giugno dopo 4 anni insieme, ha deciso di vivere per amore della loro figlia. Un compromesso raggiunto da due persone adulte che hanno messo da parte i risentimenti personali per il bene della bambina. Perché secondo quanto riporta il sito Tmz, Bradley e Irina non hanno avuto bisogno di un giudice per organizzare l’affido condiviso di Lea. Decidendo di abitare tutti e due a New York, infatti, possono stare con facilità accanto alla figlia. Infatti quello che traspare dagli scatti fotografici che immortalano Lea durante queste vacanze estive è che la bambina sia serena, amata e molto felice di vedere tanti posti nuovi. Il loro amore sarà finito (per noi fan) senza un apparente motivo valido, ma una cosa c’è da sottolinearla, Irina e Bradley sono proprio dei genitori impeccabili.

L’accordo raggiunto tra i due prevede che la figlia sia affidata al 50% ciascuno, con una certa elasticità per consentire a entrambi di poter adempiere agli impegni di lavoro. Irina Shayk e Bradley Cooper verificheranno insomma mese per mese le disponibilità, e stileranno un “calendario” per la custodia della figlia, così da soddisfare le esigenze di entrambi e quelle della bambina. Che l’attore e regista e la modella abbiano raggiunto così facilmente un’intesa privata senza battaglie legali non è però una sorpresa. Già subito dopo la rottura i due avevano fatto sapere di voler cercare «la soluzione migliore per il bene della figlia». Cosa che sarebbe stata possibile solo trascorrendo del tempo insieme. La loro rottura era stata inizialmente attribuita a un flirt di Cooper con Lady Gaga. Anche se questa interpretazione è stata smentita più volte dalla stessa Irina Shayk.