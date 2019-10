La conferma è arrivata dagli ultimi filmati pubblicati nelle storie del suo account Instagram. Irina Shayk viene ripresa da un amico all’interno di un’auto durante un trasferimento. Il video si sofferma in particolare sulla borsa personale dell’ex di Bradley Cooper, nel quale mostra cosa c’è all’interno.

Mai senza…

Come testimoniano le Instagram stories la top model Irina Shayk non può fare a meno di portare nella sua borsa: trousse e oggetti personali, ma attenzione a catturare l’attenzione dei fan è un sacchetto trasparente con all’interno una pannocchia di mais. “Travel essentials”, li definisce l’amico scherzando mentre riprende la modella russa sventolare la busta in plastica con dentro lo snack. Insomma, c’è chi non può fare a meno di uno specchio o di un carica batterie portatile e chi invece come Irina non può fare a meno di portare un po’ di cibo sempre con sè.

Mantenersi in forma

“Non credo nelle diete, penso che il cibo sia una parte importante della propria vita e che sia anche in grado di rendere felice una persona” Irina Shayk

A quanto pare anche le modelle, e in questo caso Irina Shayk, hanno attacchi di fame. E quale modo migliore per spezza fame di uno snack sano, da portare sempre con sé. La top model ha svelato in varie interviste che cerca di trovare un equilibrio tra mangiare e lavorare fuori, senza mai esagerare. Irina Shayk non si affida a nessuna dieta e conferma che: