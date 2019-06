Irina Shayk a quanto pare non ha apprezzato i rumors più gossippari circa il suo futuro ex Bradley Cooper e la sua coprotagonista Lady Gaga, mentre lavoravano su A Star Is Born insieme. Che colpo di fulmine! Eravamo tutti lì per vedere Gaga e Cooper eseguire il loro duetto, “Shallow” agli Oscar di quest’anno, quasi tutti noi eravamo svenuti sul pavimento a causa del sovraccarico di passione romantica.

Immagina come dev’essere stato essere la Shayk, seduta in prima fila.

La fonte anonima

«I rumors sulla presunta storia d’amore tra Bradley e Gaga non hanno aiutato a tenere in vita il rapporto con Irina, soprattutto con i loro viaggi costanti per promuovere il film» dice una fonte a People, che significa che dovremmo prendere con le pinze queste voci di corridoio, per quanto sembrino affermare l’ovvio. Per quanto riguarda se lui e Gaga, post rottura, si siano davvero messi insieme, la stessa fonte ha affermato che, «Cooper ha una connessione enorme e schiacciante con Gaga, ma non possiamo certamente affermare che questa affinità si tradurrà nella storia d’amore del secolo. È tutto da vedere ed ogni giudizio è prematuro, soprattutto è difficile speculare in questo momento molto sensibile.»

Il distacco di Bradley

Ieri si è diffusa a macchia d’olio una notizia, trapelata da una fonte anonima, secondo cui Bradley fosse emotivamente assente durante le riprese. «Hanno cercato di salvare la relazione, ma era cambiato, distante e palesemente con la mente altrove» la cosiddetta fonte di intrattenimento ha detto, che, ancora una volta, ciò sembrasse a tutti abbastanza evidente.

Bradley Cooper e Irina Shayk: fine di una storia d’amore da favola