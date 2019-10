La Paris Fashion Week sta lanciando un segnale fashion: gli stivali sono il must have assoluto della moda Autunno Inverno 2019 2020, lo abbiamo visto nello street style e ce lo conferma la top model Irina Shayk. Meglio se i nostri long boots sono di cuoio.

Cuoio

È la moda a incoronarli a scarpa must have, ma anche la vita pratica perché un paio di stivali alti comodi lo metti quando vuoi sia con vestitini e che con una t-shirt basic. Le top model non possono fare a meno di indossarli, da Irina Shayk ad Hailey Baldwin, l’importante che siano di cuoio. Gli stivali in cuoio rappresentano l’accessorio evergreen e passepartout, che strizza l’occhio al mondo dell’equitazione, ma è ancora più glam perché nasconde un segreto, e ha tutte le caratteristiche per essere la soluzione perfetta per per completare tutti i nostri outfit, sia da giorno che da sera. Sono sicuramente la versione easy e iconica di cui abbiamo bisogno ora per non andare più nel panico con gli abbinamenti autunnali.

Come abbinarli

Gli stivali sopra il ginocchio, o overknee, sono la tendenza calzature più amata e seguita dell’autunno inverno. Per indossarli al meglio, come fa la nostra amata top model Irina Shayk, possiamo optare per: gonne o vestiti corti. In questo modo non solo valorizzerai questo modello, ma gli stessi stivali ti aiuteranno a slanciare la figura. Per chi invece preferisce un look più semplice, il modo migliore per abbinare degli stivali overknee è quello di scegliere pantaloni stretti come gli skinny jeans. Allora cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di procurarci un paio di stivali alti per essere al passo con le tendenze autunno inverno 2019/2020.