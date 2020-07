Investire online con il trading automatico: Bitcoin Era

I robot di trading automatico rappresentano uno strumento utile per coloro che desiderano cimentarsi negli investimenti finanziari anche senza avere particolari competenze nel settore. Non tutti i robot sono uguali, però, ed è importante riuscire a valutare il loro livello di affidabilità. Tra i migliori sotto questo punto di vista c’è Bitcoin Era, una piattaforma legale che consente di fare trading con le monete virtuali. La funzione di trading live è quella che consente di effettuare gli investimenti e di ottenere i profitti che poi potranno essere prelevati quando si vorrà. Per avere tutti i dettagli leggi la recensione completa di Bitcoin Era , nelle prossime righe un riassunto di quanto abbiamo appreso.

Perché scegliere Bitcoin Era

I robot di trading automatico che sono alla base di Bitcoin Era si fondano su un sistema intelligente grazie a cui è possibile sfruttare le occasioni più interessanti che il mercato mette a disposizione. Il programma ha la capacità di esaminare moli ingenti di dati che provengono dal mercato delle valute virtuali. Le funzionalità di trading automatico assicurano una rapidità nettamente superiore rispetto a quella offerta dal processo manuale, e in più garantisce scambi vincenti nel 99.4% dei casi. Investire i soldi è facile in virtù di una tecnologia all’avanguardia: il software, infatti, è frutto di una programmazione avanzata che consente di anticipare i movimenti dei mercati di un centesimo di secondo. Una sorta di preveggenza che corrisponde a un vantaggio di non poco conto.

Quanto si guadagna con Bitcoin Era

Alcuni investitori sono riusciti a guadagnare con Bitcoin Era fino a 2mila euro al giorno: un risultato davvero interessante per una singola sessione di trading. Ma in realtà non ci sono limiti ai guadagni potenziali, considerata la velocità che caratterizza i robot di trading e tenendo conto delle modalità di funzionamento del sistema. L’acquisto e la vendita delle monete digitali diventano, per gli investitori, la via di accesso privilegiata al guadagno. Il bello è che chi investe non deve fare fatica né muovere un solo dito, perché i robot agiscono da soli e in automatico. Ovviamente il sistema è sottoposto a un monitoraggio costante, un compito delegato ai broker che sono affiliati a Bitcoin Era.

Chi ha deciso di iniziare a usare Bitcoin Era deve cominciare aprendo un conto, per poi eseguire un versamento subito dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione del conto stesso. Una volta che il versamento è stato effettuato, si può impiegare il conto per svolgere operazioni live. L’algoritmo alla base di Bitcoin Era è senza dubbio tra i migliori che si possano trovare sul mercato. Questa piattaforma di trading automatico concepita per le criptovalute si basa sulle transazioni automatiche che vengono eseguite da robot intelligenti. Non occorre essere esperti di materie finanziarie, in quanto chiunque può avere accesso ai servizi di Bitcoin Era: si tratta di una fonte di guadagno affidabile e legale, per sfruttare la quale non serve allenarsi, studiare o fare fatica.

I consigli per iniziare

Ovviamente è auspicabile iniziare con un investimento basso se si è alle prime armi in questo settore. I nuovi utenti che si affacciano per la prima volta al mondo dei sistemi di trading automatico dovrebbero accontentarsi di partire dal deposito minimo di 250 dollari; ciascuna sessione che va a buon fine garantisce agli investitori un ricavo del 15%. Dal punto di vista della sicurezza, poi, non si ha niente di cui preoccuparsi, vista la presenza di protocolli certificati SSL grazie a cui le informazioni che vengono salvate sulla piattaforma possono essere criptate.

Come lavorano i robot

I robot di trading sono impostati per rilevare il prezzo più vantaggioso per le monete virtuali: attraverso il confronto dei prezzi è possibile accertare che se la valuta viene comprata a un determinato prezzo poi dovrà essere rivenduta a un prezzo più alto. Il sistema funziona senza intralci ed è monitorato dai broker, così che tutti gli investitori possano ottenere i profitti desiderati. Poiché tutte le operazioni di trading sono gestite dai robot, chi investe in concreto non deve agire in nessun modo, e anzi ha la possibilità di dedicarsi a qualsiasi altra attività.

Guadagnare con le valute digitali

È vero che il mercato delle monete virtuali si contraddistingue per un tasso di instabilità molto elevato, ma è altrettanto vero che la velocità con la quale operano i robot di Bitcoin Era fa sì che il rischio possa essere ridotto in misura significativa. La rapidità delle transazioni, infatti, è tale da garantire i guadagni desiderati prima che si verifichi un cambiamento del trend di mercato. Grazie al particolare algoritmo di Bitcoin Era, così, è possibile scegliere le coppie valutarie migliori grazie a cui ciascuna transazione si può concludere con esito positivo.