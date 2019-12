Intimo, pigiami e lingerie di Yamamay per donne formose

L’intimo curvy non è mai stato così confortevole e sexy; Yamamay dedica la sua collezione abbigliamento per la notte e lingerie alle forme più morbide, dai reggiseni agli slip, dai body ai leggins modellanti fino ai pigiami e alle camicie da notte.

Curvy Collection di Yamamay

La collezione curvy Yamamay è la linea completa di intimo in taglie comode, dalle linee basic o ricercate, realizzata in tessuti ultra leggeri, in tulle modellanti, in raso o in morbido jersey; un intimo per donne formose che non vogliono rinunciare a comfort e sensualità. Il capo intimo più prezioso e sinonimo di femminilità è sicuramente il reggiseno: che sia a balconcino, col ferretto, push-up o a triangolo, è l’alleato dello stile di ogni donna; Yamamay propone taglie fino alla 5 coppe B, C, D, E ed F, nei colori nude, bianco o nero o nelle tonalità più alla moda del momento, come l’amaranto e il rosa shocking. Si può scegliere tra i balconcini imbottiti e impreziositi di pizzi a ricamo floreale, balconcini sfoderati in pizzo o con coppe sagomate e differenziate, reggiseni con o senza ferretto, fasce imbottite o bralette in pizzo oltre alla linea basic, tutti progettati per offrire sostegno, comfort ed eleganza.

Gli slip Yamamay, coordinabili con le linee reggiseno, sono creati in tessuti leggeri, traspiranti e disegnati nei modelli più diversi, dal tanga al perizoma alla brasiliana fino alla culotte e allo slip alto e modellante. Finiture in pizzo, tagli laser e vestibilità come una seconda pelle, dettagli trasparenti o trame floreali e animalier come le ultime tendenze suggeriscono, oltre alle linee basic nero, bronze e bianco. Per chi desidera il massimo del comfort e della modellabilità, i body sculpt abbinabili all’intimo e disponibili fino alla taglia XL offrono sostegno ed eleganza, sono realizzati in tessuti altamente performanti e dall’incredibile elasticità, con il vantaggio al tempo stesso di grande libertà di movimento senza costrizioni. I leggins e i pantaloncini modellanti, realizzati in tessuto super traspirante e modellante vestono alla perfezione e rimangono invisibili, garantendo il massimo comfort; grazie alle finiture trasparenti e in pizzo floreale donano sensualità alle linee, che fanno sentire sexy e ricercate in ogni minimo dettaglio. L’intimo taglie curvy non prevede solo lingerie: pigiami, top, culotte, kimono e camicie da notte completano la linea Yamamay con capi delicati, raffinati e comodi.

Disponibili fino alla XL i pigiami a manica lunga o corta vengono prodotti con morbidissimo jersey di viscosa elasticizzato, comode aperture con bottoni frontali e pantaloni con coulisse interna sulle caviglie, impreziositi da ricami sul decolletè. Per chi è alla ricerca di effetti fluidi e delicati, la linea di camicie da notte in raso e seta dona eleganza e raffinatezza, mentre i kimono danno il tocco finale all’abbigliamento da camera più sexy che c’è. L’eleganza è assicurata dal pigiama in raso con pantalone lungo e top abbinato, con inserti in pizzo e ricami, come nelle sottovesti corte o lunghe e negli abiti morbidi in seta curati nei minimi dettagli, dalle fantasie delicate, morbidi drappeggi e spalline regolabili. Ogni dettaglio viene reso perfetto, vestibile, confortevole e sensuale, per enfatizzare la bellezza morbida e delicata di ogni tipo di forma.