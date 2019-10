Ieri sera si è svolto il White Cabaret firmato Intimissimi, che nel quartiere generale Calzedonia a Dossobuono presenta la collezione Autunno/Inverno 2019 2020. A partecipare alla sfilata numerose celebrità del mondo della fashion system.

Effetto wow

Una scenografia a dir poco straordinaria quella del White Cabaret firmato Intimissimi. Mille luci, lampadari con scenografiche cascate di cristalli, pareti candide, allestimenti lattei, cascate di cristalli, atmosfere da café chantant. Ma a catturare l’attenzione dei fotografi, questa volta non sono state le modelle in passerella, ma un front row ricco di celebrità. Impossibile non notare l’imprenditrice digitale più seguita del web, Chiara Ferragni, insieme a suo marito Fedez e a seguire: Sarah Jessica Parker, volto della celebre serie televisiva “Sex and the City”, e la supermodella (lanciata proprio da Intimissimi) Irina Shayk, ex dell’attore Bradley Cooper. Hanno presenziato alla sfilata anche altre star italiane, come Chiara Biasi, Diletta Leotta e Gilda Ambrosio. Non potevano mancare, inoltre, le coppie più amate di Uomini e Donne.

First Time

Per la prima volta, protagonista in passerella è anche Intimissimi Uomo, la versione maschile del brand, uno tra i più recenti successi del Gruppo scaligero guidato da Sandro Veronesi. A impersonarla, per l’occasione, il suo “ambasciatore digitale”, il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. L’intimo donna presentato vede figurare un elegantissimo pizzo, classico ma intramontabile, oltre che dei coordinati floreali o degli accattivanti motivi animalier. Per l’uomo, invece, boxer molto tradizionali e maglieria, oltre che pigiami eleganti e vestaglie molto raffinate.