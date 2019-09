Da Gwyneth Paltrow a Jennifer Aniston: tutte pazze per l’insalata di quinoa

Per un pranzo leggero che ti riempie, ti alimenta e ti mantiene soddisfatto, questa insalata di quinoa sembra perfetta, ed effettivamente lo è! Mediterranea, proteica, ottima in autunno da condire con tante verdurine fresche, di certo un toccasana per prevenire i malanni stagionali. Inutile dire che è uno dei piatti must have di stagione, impossibile resisterle.

Dicevamo che questa ricetta è ricca di proteine ma anche di necessarie fibre, ed è piena di prodotti allegri e colorati che illumineranno ogni giorno freddo e grigio. Oltretutto è pronta in soli cinque minuti, perfetta dunque per essere trasportata di tutta fretta in ufficio. Assicurati di comperare ingredienti freschi e, se possibile, anche bio. Ne va della tua salute e non scordare che siamo ciò che mangiamo.

Inoltre, per una buona riuscita della pietanza, ti consigliamo di seguire alla lettera le indicazioni. Credimi, è meglio non gettare tutti i componenti insieme in una ciotola. Prendendoti il tuo tempo e seguendo i passaggi in ordine si otterrà la migliore insalata di quinoa di sempre. Sarai anche felice di sapere che, a differenza di molti avanzi di insalata, porre in frigo questa quinoa salad già condita la rende ancora più buona il giorno seguente.

Per il condimento:

3 cucchiai di succo di limone

2 cucchiai di aceto di vino rosso

1/2 cucchiaio di olio d’oliva

Pizzico di origano

Per l’insalata:

180 grammi di quinoa cotta

40 grammi di foglie fresche di spinaci

1 peperone rosso

1 peperone giallo

10 pomodorini ciliegino

10 olive nere o verdi, a gusto personale

30 grammi di formaggio tipo feta

Procedimento:

Emulsiona gli ingredienti per il condimento in un bicchiere. Affetta a dadini il peperone rosso, quello giallo, i pomodori ciliegino e il formaggio di tipo feta. Snocciola e spezzetta le olive. Poni il tutto all’interno di in una piccola ciotola. Accantona sia il bicchiere che la ciotola.

In una grande ciotola, unisci la quinoa alle foglioline di spinaci freschi e a circa la metà del condimento preparato. Mescola per bene con un cucchiaio di legno. Aggiungi in seguito la metà rimasta degli ingredienti, per un tocco cremoso potresti anche frullarla.

Aggiungi (a piacimento) del peperoncino, ed il condimento emulsionato. Mescola super bene.