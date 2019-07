Le influencer dettano moda e sono sempre aggiornate sulle ultime tendenze, ecco perché non possiamo fare a meno di visitare i loro profili Instagram. Anche quest’anno ci hanno mostrato attraverso i post e le stories quali sono i capi indispensabili per il nostro guardaroba.

Little Black Dress

Novant’anni e non sentirli. Succede al tubino nero, quell’abito diventato un must have del guardaroba femminile che Coco Chanel creò il 1 ottobre 1926 e che Vogue elevò a nuova uniforme femminile. Non possiamo fare a meno anche quest’anno di averlo nel nostro guardaroba, come ci mostra la regina delle influencer, Chiara Ferragni.

Blazer

Un capospalla leggero con spalle strutturate che si abbina ai look più diversi e aggiunge una nota di stile glamour/casual: perfetto per l’ufficio, ma grazie alla sua eleganza non teme gli appuntamenti serali. In pratica un jolly da collezionare in tante varianti di colore e di tessuto e da rinnovare anno dopo anno allineandosi con i tagli e le nuance viste sulle passerelle. Anche le influencer come Veronica Ferraro non possono farne a meno.

Fluo

Segnaletici, audaci, vibranti. Rosa shocking e blu elettrico, giallo catarifrangente e verde acido. Tra le tante palette di tendenza di questa estate 2019, i colori fluo sono pronti a illuminare i guardaroba più cool di stagione. Per tingere abiti, gonne, tute, vestiti ed eleganti tailleur di un insolito tocco segnaletico, associati ad atmosfere anni ‘90 e alla psichedelia dei ’60. Anche l’influencer Giulia De Lellis non può fare a meno del fluo.

Leopard print

Le nuove stampe animalier sono selvagge ma molto chic: quanto possa essere elegante un vestito animalier indossato dall’influencer Nilufar Addati. Non possiamo fare a meno di averlo nel nostro guardaroba estivo.

Mini skirt

La minigonna il capo simbolo dell’emancipazione femminile, i manuali di moda la fanno risalire a Mary Quant, stilista londinese svaporata e festaiola, che la mise in vetrina nella boutique Bazaar in Kings Road, a Londra. Un must have da tenere nel nostro guardaroba estivo e indossare come la bellissima stilista/influencer Gilda Ambrosio.