Non abbiamo potuto far a meno di notare il cambio look di numerose influencer durante la Milano Fashion Week 2019. Tra i volti social più noti della moda Made in Italy sono stati paparazzati con tagli capelli Autunno 2019 lasciando il fashion system e i fan senza fiato.

Taglio netto

Il taglio di capelli dell’autunno 2019 sarà il lob, il caschetto lungo che ha fatto breccia nel cuore di Paola Turani, che durante la Milano Fashion Week si è presentata in front row con un cambio look decisamente drastico. Attraverso un post Instagram annuncia il nuovo look con tanto di didascalia:

“Niente tagli corti, però, perché in questo caso si tratta di un caschetto lungo con capelli mossi che cade morbido sotto le orecchie. “NUOVO LOOK 💁🏻‍♀️ Avevo voglia di un cambiamento… detto, fatto! Love it”

A seguire le sue orme è la stilista/influencer Gilda Ambrosio, che tutti abbiamo sempre visto con una chioma super lunga. Anche lei ci da un taglio in occasione della Milano Fashion Week 2019 ,ma sceglie di rimanere su una lunghezza media e pari.

Finta frangia

Sempre durante la settimana della moda di Milano, alcune influencer hanno deciso di aggiungere a propri capelli un tocco di stile. Ed ecco che sia Giulia De Lellis che Chiara Biasi sfoggiano una frangia a cuore su capelli raccolti in uno chignon alto. I fan non erano molto contenti di questo cambio look, ma si sono rincuorati quando le influencer hanno mostrato che si trattava semplicemente di un’acconciatura finta fatta a regola d’arte.