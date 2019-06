La camicia bianca è un must have del guardaroba femminile, tanto che nella moda è stata indagata in ogni sua declinazione. Molte di noi, infatti, possiedono un’impeccabile camicia da tirar fuori in alcune occasioni formali, ma non è l’unico modello, c’è anche la versione jeans o a check: l’una simbolo di outfit casual, l’altra di un mood più rock-grunge amato da tutte.

E se la più classica shirt vive di una tradizione ricca di regole, dalla forma del colletto alla stiratura inamidata, molto spesso le it-girl amano sporcare questo suo aplomb impeccabile per interpretarla con stile e originalità.