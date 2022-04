Casa Raffaella Carrà in vendita. E’ ormai un anno che la cantante Raffaella Carrà ci ha lasciati, ma di lei sempre si è parlato e per sempre si parlerà. Rivoluzionaria, energica, esplosiva e con il suo iconico caschetto biondo con frangetta, la Carrà è una delle cantanti più importanti della storia della musica italiana. Ad un anno dalla sua morte, la sua esclusiva casa a Roma è adesso in vendita.

L’esclusiva casa di Raffaella Carrà in vendita

Non c’è da stupirsi se la casa di una tanto importante donna, sia altrettanto maestosa ed eccentrica. La casa della Carrà era parte di un condominio in un esclusivo quartiere di Roma, denominato in passato la “Hollywood della Capitale” proprio per i personaggi di livello che lo abitavano. L’appartamento della cantante occupa un intero piano della palazzina, che da quando Raffaella non c’è più, sembra non essere più la stessa.

Il palazzo dove Raffaella Carrà ha passato parte della sua vita, non è certo uno qualsiasi. Seppur un condominio lo stabile fa infatti parte di un complesso di ben 15 palazzi di lusso che possiedono piscina e campi da tennis. Basti pensare che le spese mensili del condominio sembrano ammontare a circa 1.100 euro al mese. Insomma, cifre alte per persone o in questo caso personaggi, che possono permetterlo. Chissà se sarà facile, da un anno dell’addio di Raffaella, trovare un nuovo acquirente che ne sia all’altezza. Ma vediamo le caratteristiche dell’appartamento.

L’appartamento della cantante

La casa di Raffaella Carrà è dunque adesso in vendita. L’appartamento della cantante misura ben 420 metri quadri e prevedere tre entrate indipendenti. Le camere da letto sono nove, caratterizzate da uno stile romantico anni Ottanta governate dalle tinte del rosa e dell’azzurro. Una delle camere è dotata di idro massaggio e sauna, ed altrettanti sono i bagni. Ampissima zona giorno e cucina, una palestra e persino una zona dedicata esclusivamente al trucco. Ma non c’è da stupirsi da una diva come lei. L’appartamento è inoltre ampiamente illuminato anche grazie ai vari balconi e terrazzi che lo circondano e che regalano una bellissima vista sullacittà. La trattativa sul prezzo della casa di Raffaella Carrà in vendita a Roma, rimane per ora riservata.