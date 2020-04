Quando si tratta di shopping, Ilary Blasi non vuole proprio darsi un freno (e chi lo farebbe al posto sui?!) a dimostrazione di ciò, e in onore del suo trentanovesimo compleanno, analizzeremo ben bene due scatti pubblicati da lei su Instagram. Su questo canale social Ilary vanta un seguito impressionante, 1,3 Milioni di follower che la seguono come un’ombra. I due elementi sui quali ci concentreremo sono tra le cose più amate quando si parla di mode e tendenze, ma anche, e soprattutto, di shopping.

«Me ne sono innamorato a prima vista. Quando le ho dedicato ‘6 unica’ dopo un goal, ancora non eravamo mai usciti insieme, mai un bacio, nulla. Io sono più giocherellone, Ilary invece è più severa di me. La vidi in televisione quando faceva la letterina, e dissi al mio amico: “Lei diventerà mia moglie, sono pazzo di lei.“» Francesco Totti

Borse e scarpe. Nient’altro da aggiungere. Se non che sommando il prezzo dei due si raggiunge una cifra a 3 zeri. E brava Ilary!

Ilary Blasi non fa eccezione, ama scarpe e borse extra lusso, in più di un’occasione ha fatto un all in di capi di grandi griffe, dettando moda dall’alto del suo lifestyle accessibile solo a pochi eletti. Ilary arriva a spendere cifre esorbitanti, scatenando l’invidia delle fashion addicted più incallite. Di recente ce lo ha dimostrato ancora, dando nota di essere sempre al passo quando si parla di stile. È una delle presentatrici più amate in Italia e, anche se attualmente non è impegnata in tv, trova comunque il modo per comunicare con i propri fan attraverso i social.

Per un impegno super segreto a Londra ha puntato tutto su uno stile alla portata di tutti, non di tutti i portafogli, sia chiaro. Casual, leggings di pelle e maglione azzurro dalle maniche oversize, abbinato a un paio di stivali della Maison Prada. Le scarpe sono un modello in pelle, ad anfibio, con la suola a carrarmato e costano ben 1.300 euro. Qualche giorno dopo ha poi optato per un color block in total white, accessoriando il tutto con una borsa Maxi Jumbo Vintage di Chanel. La variante in velluto bordeaux, con l’iconica chiusura decorata con la double C. Il prezzo? 4.500 euro, una cifra che in pochi possono permettersi per un accessorio. Nella didascalia della foto postata su ig ha scritto: «Le donne nascondono tanti segreti nelle proprie borse».