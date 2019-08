Secondo gli ultimi dati raccolti da GlobalData, nel 2018 il valore del vintage negli Stati Uniti è pari a 24 miliardi di dollari avvicinandosi al mercato della moda fast che nello stesso anno ha toccato quota 35 miliardi. Nei prossimi dieci l’usato macinerà 64 miliardi di dollari battendo la moda fast che raggiungerà i 44 miliardi. Galeries Lafayette, lo storico grande magazzino francese ha annunciato il lancio di Le Good Dressing, un sito di vendita di abbigliamento di seconda mano, creato in partnership con la startup Place2Swap.

Il vintage è di nuovo cool anche in Italia

Rinverdito dai principi dell’economia circolare, punta al sociale strizzando perciò l’occhio ad una nuova fascia di consumatori, i giovanissimi attenti ai temi dall’ambiente, alla comunità e al portafogli. I venditori dell’usato, inoltre, si sono fatti glam: i vestiti sono attentamente selezionati nella massa, puliti e venduti a prezzi accessibili e ad abiti e accessori si abbinano party e iniziative culturali e sociali. A Roma oltre ai classici negozi del quartiere Monti, nel quartiere storico dell’Esquilino, lo store SiTenne a Via Petrarca riunisce tante persone, anche grazie a iniziative sociali legate al quartiere. Lo store organizza book sharing, serate a tema legate all’arte, agli shooting, con musica dal vivo e presentazione di libri, oltre a party dedicati all’astrologia che richiamano folle di gente dai 20 ai 60 anni di età.

Spiega Alberta Spezzaferro, consulente vintage e personal shopper dello store SiTenne: “Noi non compriamo l’usato in blocchi, come invece viene fatto nei negozi e nei mercati dell’usato. Selezioniamo solo abiti di qualità e con una storia da raccontare. Si possono acquistare oppure affittare così da non riempire più gli armadi di casa e sostenere l’economica circolare. Il nostro è un vintage sartoriale anche legato alla storia del costume e della moda, in particolare quella italiana. Scegliamo ad esempio splendidi tessuti a faglie, che si produceva solo in Italia fino agli anni sessanta su basi di seta, raso con inserti in velluto. La qualità era elevatissima. E’ tornato in auge negli anni 80 ma è tutto sintetico. Abbiamo molti clienti giovanissimi che arrivano anche dal Giappone, dalla Cina e dalla Korea. Sono sopratutto studenti universitari che cercano borse originali degli anni 40 e 50. Sono loro il fashion del futuro”.